Товар в корзине. Перейти
Тумба Glow - фото 1Тумба Glow - фото 2Тумба Glow - фото 3Тумба Glow - фото 4Тумба Glow - фото 5Тумба Glow - фото 6

Тумба Glow

Артикул: CH-070-212
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумба Мира-3, черная
Фотография товара Тумба Мира-3, черная от компании ChiedoCover.
Следующий Тумба под ТВ Лофт
Фотография товара Тумба под ТВ Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дизайнерские тумбы мы закупаем в Индии. Для их производства используется древесина тропической акации. Это – твердый и прочный материал, который заслуженно относится к породам красного дерева. Не случайно мебель в царских палатах была сделана из акации. Поэтому она и сохранилась до настоящего времени. Спил акации отличается богатой цветовой палитрой, потрясающей текстурой и сохраняет цветочный аромат до 50 лет. Руки индийских мастеров способны делать настоящие шедевры. Прикроватные тумбочки выглядят очень колоритно. Здесь и декорирование тумбочек этническим рисунком, выбитым на тончайших алюминиевых листах, и резьба по дереву и сочные краски, свойственные этой солнечной стране. Мебель из Индии - это акцентная мебель. Яркими брызгами она раскрасит и оживит любой интерьер, но особенно подойдет в интерьеры в стилях: Эклектика, Скандинавский, Лофт, Прованс. Тумбочки можно использовать в спальне и прихожей. А высокие тумбочки еще могут служить подставкой для декора в гостиной. При надлежащем уходе деревянные тумбочки прослужат десятки лет, не потеряв своей привлекательности и, с годами станут антиквариатом, который Вы с гордостью передадите следующим поколениям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота650 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела тумбы

Товар в корзине

Тумба Glow
Тумба Glow
26 790
В корзине

С этим товаром покупают