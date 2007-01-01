Характеристики товара
Описание
Дизайнерские тумбы мы закупаем в Индии. Для их производства используется древесина тропической акации. Это – твердый и прочный материал, который заслуженно относится к породам красного дерева. Не случайно мебель в царских палатах была сделана из акации. Поэтому она и сохранилась до настоящего времени. Спил акации отличается богатой цветовой палитрой, потрясающей текстурой и сохраняет цветочный аромат до 50 лет. Руки индийских мастеров способны делать настоящие шедевры. Прикроватные тумбочки выглядят очень колоритно. Здесь и декорирование тумбочек этническим рисунком, выбитым на тончайших алюминиевых листах, и резьба по дереву и сочные краски, свойственные этой солнечной стране. Мебель из Индии - это акцентная мебель. Яркими брызгами она раскрасит и оживит любой интерьер, но особенно подойдет в интерьеры в стилях: Эклектика, Скандинавский, Лофт, Прованс. Тумбочки можно использовать в спальне и прихожей. А высокие тумбочки еще могут служить подставкой для декора в гостиной. При надлежащем уходе деревянные тумбочки прослужат десятки лет, не потеряв своей привлекательности и, с годами станут антиквариатом, который Вы с гордостью передадите следующим поколениям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина350 мм
- Высота650 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый