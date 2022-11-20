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Тумба Империя 4/1

13 оценок
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Тумба Лотос 4/1

Характеристики товара

Описание

Длина: 1110 мм

Высота: 620 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 36.5 кг

Материал: бук, мдф

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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