Характеристики товара
Описание
Длина: 1110 мм
Высота: 620 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 35 кг
Материал: бук, мдф
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 1110 мм
Высота: 620 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 35 кг
Материал: бук, мдф
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