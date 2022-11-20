Характеристики товара
Описание
Длина: 1110 мм
Высота: 620 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 35.5 кг
Материал: бук, мдф
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 1110 мм
Высота: 620 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 35.5 кг
Материал: бук, мдф
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Тумба Классика 3
Стеллаж 07
Блюдо овальное 300*210 мм Royal White 6, 18
Блюдо овальное 350*245 мм Royal White 4, 12
Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24
Блюдо овальное без полей 310*220 мм Royal White 6, 24
Этажерка Классика №3
Сундук Гранада 3
Зеркало Лотос 1
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол