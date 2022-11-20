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Тумба Хакуба

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тумба выполнена в стиле Джапанди (Japan + Skandi) , который основан на скандинавской философии «для счастья нужно немного» и эстетике японского интерьера, где «меньше значит больше».Лаконичные линии, натуральный бук и современный дизайн-всё это объединилось в гармоничном союзе в данной тумбе.На фото тумба представлена в натуральном цвете, так же может быть выполнена в других расцветках.

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Ширина230 мм
  • Длина405 мм
  • Материалбук
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты каркаса

Тумба Хакуба - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Тумба Хакуба - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Тумба Хакуба - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Тумба Хакуба - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Тумба Хакуба - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Тумба Хакуба - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

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