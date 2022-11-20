Характеристики товара
Описание
Тумба выполнена в стиле Джапанди (Japan + Skandi) , который основан на скандинавской философии «для счастья нужно немного» и эстетике японского интерьера, где «меньше значит больше».Лаконичные линии, натуральный бук и современный дизайн-всё это объединилось в гармоничном союзе в данной тумбе.На фото тумба представлена в натуральном цвете, так же может быть выполнена в других расцветках.
Основные характеристики
- Высота510 мм
- Ширина230 мм
- Длина405 мм
- Материалбук
- Страна изготовленияРоссия