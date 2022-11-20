Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина670 мм
- Глубина430 мм
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки30 кг
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Диван Флорида
Стол Corner 120, серый мрамор глянцевый, керамика
Плетеный комод Лаунж
Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, синий
Люстра Мадеро, белый
Стул Easy, велюр черный
Кресло поворотное Delfin, бордовый, ткань