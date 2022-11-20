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Тумба Хайди прикроватная

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина430 мм
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки30 кг
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