Характеристики товара
Описание
Длина: 1200 мм
Высота: 1000 мм
Глубина: 350 мм
Вес: 58 кг
Материал: мдф, бук
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 1200 мм
Высота: 1000 мм
Глубина: 350 мм
Вес: 58 кг
Материал: мдф, бук
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
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