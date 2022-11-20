Характеристики товара
Описание
Длина: 1200 мм
Высота: 1000 мм
Глубина: 350 мм
Вес: 62 кг
Материал: мдф, бук
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 1200 мм
Высота: 1000 мм
Глубина: 350 мм
Вес: 62 кг
Материал: мдф, бук
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8
Чайная пара 230 мл Royal Sutton 6, 24
Чайная пара 350 мл Royal Sutton 6, 24
Чайник 990 мл Royal Sutton 1, 18
Сундук Лотос 1 люкс
Тумба Лотос 2/1
Зеркало Шевалье 1/1