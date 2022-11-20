Характеристики товара
Описание
Длина: 1060 мм
Высота: 960 мм
Глубина: 400 мм
Вес: 30.2 кг
Материал: бук, мдф
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 1060 мм
Высота: 960 мм
Глубина: 400 мм
Вес: 30.2 кг
Материал: бук, мдф
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
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Обувница Парма 6
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