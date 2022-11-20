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          Фотография Тумба лабораторная ТЛ 100 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Тумба лабораторная ТЛ 100

          4.2
          Оптовая цена
          от 5 090 ₽
          При покупке от 5 шт
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          Тумба лабораторная ТЛ 100
          Тумба лабораторная ТЛ 100
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          Характеристики товара

          Описание

          Цвет: Белый,Серый;

          Столешница ЛДСП 16 мм;

          Торцы панелей защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм;

          Фасад, Столешница защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм;

          Тумба имеет три выдвижных ящика, снабженных роликовыми направляющими;

          Фурнитура импортного производства;

          Тумба установлена на металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм;

          Поставляется в разобранном виде;

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          Основные характеристики

          • Длина400
          • Глубина400
          • Высота750
          • МатериалЛДСП

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