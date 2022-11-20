Характеристики товара
Описание
Столешница ЛДСП 16 мм;
Торцы панелей защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм;
Фасад, Столешница защищены противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм;
Тумба имеет один выдвижой ящик и створку ;
Выкатной ящик снабжен роликовыми направляющими;
За створкой расположена полка.
Фурнитура импортного производства;
Тумба установлена на металлокаркас из профильной трубы 25х50 мм с полимерно-порошковым покрытием высотой 150 мм;
Поставляется в разобранном виде;
Основные характеристики
- Длина400
- Глубина400
- Высота750
- МатериалЛДСП