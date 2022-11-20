Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Длина890 мм
- Глубина400 мм
- Вес48 кг
- МатериалМДФ, массив
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Ковер DOMESTIC D 3400x2400
Ковер DOMESTIC D 4000x3000
Ковер DOMESTIC A 1600x2300
Ковер DOMESTIC B 1600x2300
Ковер DOMESTIC B 2900x2000
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден