Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота680 мм
- Ширина700 мм
- Глубина470 мм
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки30 кг
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