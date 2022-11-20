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Тумба Нампула - фото 1Тумба Нампула - фото 2Тумба Нампула - фото 3

Тумба Нампула

7 оценок
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Тумба с полкой и бортиком, клён
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Тумба с полкой и бортиком, клён

Характеристики товара

Описание

Цена изделия может измениться при выборе обивки.

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Основные характеристики

  • МатериалЛДСП

Популярные варианты обивки

Тумба Нампула - обивка в цвете Вельвет БежевыйВельвет Бежевый
Тумба Нампула - обивка в цвете вельвет какаовельвет какао
Тумба Нампула - обивка в цвете вельвет коричневыйвельвет коричневый
Тумба Нампула - обивка в цвете вельвет латтевельвет латте
Тумба Нампула - обивка в цвете вельвет синийвельвет синий
Тумба Нампула - обивка в цвете вельвет сиреневыйвельвет сиреневый
Тумба Нампула - обивка в цвете вельвет хаккивельвет хакки
Тумба Нампула - обивка в цвете велюр бежевыйвелюр бежевый
Тумба Нампула - обивка в цвете велюр зеленыйвелюр зеленый
Тумба Нампула - обивка в цвете велюр коричневыйвелюр коричневый
Тумба Нампула - обивка в цвете велюр латтевелюр латте
Тумба Нампула - обивка в цвете велюр серыйвелюр серый
Тумба Нампула - обивка в цвете велюр синийвелюр синий
Тумба Нампула - обивка в цвете велюр сиреневыйвелюр сиреневый
Тумба Нампула - обивка в цвете глазго бежевыйглазго бежевый
Тумба Нампула - обивка в цвете глазго капучиноглазго капучино
Тумба Нампула - обивка в цвете глазго коричневыйглазго коричневый
Тумба Нампула - обивка в цвете глазго серыйглазго серый
Тумба Нампула - обивка в цвете рогожка графитрогожка графит
Тумба Нампула - обивка в цвете рогожка денимрогожка деним
Тумба Нампула - обивка в цвете рогожка льнянойрогожка льняной
Тумба Нампула - обивка в цвете рогожка марсаларогожка марсала
Тумба Нампула - обивка в цвете рогожка моккорогожка мокко
Тумба Нампула - обивка в цвете рогожка пепельныйрогожка пепельный
Тумба Нампула - обивка в цвете рогожка песочныйрогожка песочный
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл агатшенилл агат
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл аметистшенилл аметист
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл бежевыйшенилл бежевый
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл жемчугшенилл жемчуг
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл зеленыйшенилл зеленый
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл коричневыйшенилл коричневый
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл малахитшенилл малахит
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл серыйшенилл серый
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл синийшенилл синий
Тумба Нампула - обивка в цвете шенилл топазшенилл топаз
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа бежевый перламутрэко-кожа бежевый перламутр
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа бежевыйэко-кожа бежевый
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа белыйэко-кожа белый
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа графитэко-кожа графит
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа жемчужный перламутрэко-кожа жемчужный перламутр
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа коричневыйэко-кожа коричневый
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа кофеэко-кожа кофе
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа платиновыйэко-кожа платиновый
Тумба Нампула - обивка в цвете эко-кожа черныйэко-кожа черный
Тумба Нампула - обивка в цвете энигма графитэнигма графит
Тумба Нампула - обивка в цвете энигма джаваэнигма джава
Тумба Нампула - обивка в цвете энигма десертэнигма десерт
Тумба Нампула - обивка в цвете энигма кремэнигма крем
Тумба Нампула - обивка в цвете энигма ментолэнигма ментол
Тумба Нампула - обивка в цвете энигма океанэнигма океан
Тумба Нампула - обивка в цвете энигма шоколадэнигма шоколад
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