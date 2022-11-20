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Тумба округлой формы Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 1Тумба округлой формы Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 2Тумба округлой формы Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 3Тумба округлой формы Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 4Тумба округлой формы Тулон, столешница из натуральной кожи - фото 5

Тумба округлой формы Тулон, столешница из натуральной кожи

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Характеристики товара

Описание

Массив ореха и столешница из натуральной кожи

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Длина500 мм
  • Глубина300 мм
  • Материалметалл, кожа, массив, шпон
  • Цветкоричневый

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