Характеристики товара
Описание
Массив ореха и столешница из натуральной кожи
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Длина500 мм
- Глубина300 мм
- Материалметалл, кожа, массив, шпон
- Цветкоричневый
Массив ореха и столешница из натуральной кожи
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
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