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Тумба Парма 2

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Характеристики товара

Описание

Длина: 610 мм

Высота: 960 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 31.2 кг

Материал: мдф, экокожа, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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