Характеристики товара
Описание
Длина: 610 мм
Высота: 960 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 31.2 кг
Материал: мдф, экокожа, бук
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 610 мм
Высота: 960 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 31.2 кг
Материал: мдф, экокожа, бук
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