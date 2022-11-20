Характеристики товара
Описание
Длина: 610 мм
Высота: 470 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 14.1 кг
Материал: мдф, экокожа, бук
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 610 мм
Высота: 470 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 14.1 кг
Материал: мдф, экокожа, бук
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Стул Лофт-11 барный
Стеллаж 09
Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36
Сервировочная доска 01
Стеллаж для разделения комнаты 41
Тумба Шевалье 3
Зеркало Шевалье 4/1
Стул Кайфенг красный, черный