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Тумба Парма 6 - фото 1Тумба Парма 6 - фото 2

Тумба Парма 6

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1040 мм

Высота: 860 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 45.2 кг

Материал: мдф, экокожа, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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