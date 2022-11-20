Характеристики товара
Описание
Тумба под под телевизор Беллари 180 x 57 cm – невероятно эффектная модель для стильных городских интерьеров. Тумба под под телевизор Беллари завораживает с первого взгляда. Рифленое стекло создает удивительный эффект преломления света, за которым можно наблюдать вечно. Роскошный черный усиливает впечатление от происходящей магии. Он непоколебимо остается одним из самых популярных цветов современного минимализма. Такая модель станет ярким элементом в гостиной, легко впишется в созданный интерьер.
Тумба имеет стальную конструкцию, состоящую из каркаса, опоры, двух полок. Слева находится отделение длиной 118 см. Оно закрывается на распашные двери, за которыми находится полка. Фасады дверей сделаны из прозрачного закаленного стекла. Его рифленая текстура усиливает прочность материала, а также скрывает видимость предметов, находящихся внутри. Справа находится еще одна полка длиной 59 см. На задней стенке каркаса есть отверстие для вывода проводов. Опора сварена из квадратных трубок с шириной грани 2 см. Она удерживает каркас с трех сторон, обеспечивая устойчивость и надежность.
Максимально допустимая нагрузка – 50 кг. Размеры изделия: длина – 180 см, глубина – 51 см, высота – 47 см. Вес – 48,8 кг.
Потребуется сборка.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота580 мм
- Ширина410 мм
- Длина1800 мм
- Вес43.3 кг
- Материалсталь, стекло
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки1870 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.41 м3
- Вес упаковки19.20 кг