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Тумба под телевизор Фирзен

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Характеристики товара

Описание

Тумба под телевизор выполнена из МДФ и ДСП с соответствующим рисунком шпона дуба или ореха. Верхняя часть имеет алюминиевое покрытие. На тумбе отсутствуют ручки и другие лишние детали, что придает коллекции простой и в тоже время выразительный вид. Доступна в нескольких вариантах отделки: натуральный цвет дерева (дуб или орех) либо окрашенное дерево.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина1798 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИспания

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