Характеристики товара
Описание
Тумба под телевизор выполнена из МДФ и ДСП с соответствующим рисунком шпона дуба или ореха. Верхняя часть имеет алюминиевое покрытие. На тумбе отсутствуют ручки и другие лишние детали, что придает коллекции простой и в тоже время выразительный вид. Доступна в нескольких вариантах отделки: натуральный цвет дерева (дуб или орех) либо окрашенное дерево.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота510 мм
- Ширина460 мм
- Длина1798 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИспания