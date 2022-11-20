Характеристики товара
Описание
Тумба под телевизор Кайсери 120x50 манго – колоритный дизайн для нетипичных городских интерьеров. Тумба под телевизор Кайсери с первой секунды очаровывает своим самобытным исполнением. Дерево манго, тростник, обтекаемая форма – все это создает особую энергетику тропиков. Такое изделие безусловно привнесет в дом не только тепло и уют, но и наполнит легкой атмосферой отдыха.
Тумба полностью сделана из массива дерева манго. Каркас вертикально поделен на два отделения. Справа установлена полка длиной 57 см. Снаружи находится передвижная дверь шириной 57 см. Она вставлена в полозья и может закрывать поочередно как левую, так и правую сторону. На задней стенке каркаса есть отверстие для вывода проводов. Фасад двери выполнен из тростника и окантован деревянной рамой, окрашенной в белый цвет. Удерживают тумбу четыре конусные ножки высотой 20 см. Размеры: длина – 120 см, глубина – 35 см, высота – 50 см. Вес изделия составляет 17,8 кг.
Потребуется сборка.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина400 мм
- Длина1200 мм
- Вес17.8 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияИспания