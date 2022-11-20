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Тумба под телевизор Ханой

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Характеристики товара

Описание

Тумба под телевизор из коллекции Ханой, представлена здесь в глянцевой отделке эвкалипта с акцентами медного цвета из нержавеющей стали. Изделие он создает атмосферу роскоши и яркости, и может сочетаться с любым стилем декора.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина2400 мм
  • Глубина500 мм
  • Материалметалл, дерево, сталь
  • Цветкоричневый, золотой
  • Страна изготовленияПортугалия

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