Характеристики товара
Описание
Тумба под телевизор из коллекции Ханой, представлена здесь в глянцевой отделке эвкалипта с акцентами медного цвета из нержавеющей стали. Изделие он создает атмосферу роскоши и яркости, и может сочетаться с любым стилем декора.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина2400 мм
- Глубина500 мм
- Материалметалл, дерево, сталь
- Цветкоричневый, золотой
- Страна изготовленияПортугалия