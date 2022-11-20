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Тумба под телевизор Хираката 147 x 50 акация - фото 1Тумба под телевизор Хираката 147 x 50 акация - фото 2Тумба под телевизор Хираката 147 x 50 акация - фото 3Тумба под телевизор Хираката 147 x 50 акация - фото 4Тумба под телевизор Хираката 147 x 50 акация - фото 5Тумба под телевизор Хираката 147 x 50 акация - фото 6

Тумба под телевизор Хираката 147 x 50 акация

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Прикроватная тумбочка Хираката 40x55 акация
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Прикроватная тумбочка Хираката 40x55 акация

Характеристики товара

Описание

Прикроватная тумбочка Хираката – ваша индивидуальность в спальне. Прикроватная тумбочка Хираката – доступный эксклюзив из массива акации. Кроме уникальности тонов и зерен древесины, здесь есть ручная работа – это рельефные фасады. Вы сможете бесконечно любоваться красотой акации, так как она будет возле вашей кровати. Так что если вы хотели эксклюзивный предмет мебели, вы его нашли! Тумбочка имеет каркасную конструкцию, в которую вставлено два выдвижных ящика. Все элементы сделаны из твердой древесины, которая покрыта прозрачным лаком для защиты от негативных внешних воздействий. Ящики оснащены металлическими направляющими, которые гарантируют надежность при эксплуатации. Максимальная нагрузка на каждый ящик не должна превышать 15 кг Ножки металлические, черного цвета. Предельная нагрузка на них не должна превышать 40 кг. Высота ножек – 12 см. Для защиты напольного покрытия от повреждений, установлены резиновые накладки. Размеры тумбочки: ширина – 40 см, высота – 55 см, глубина – 35 см. Вес изделия – 18,7 кг. Потребуется минимальная сборка. В коллекцию Хираката включены также тумба под телевизор и буфет.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина1470 мм
  • Вес37.3 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИспания

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