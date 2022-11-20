Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Материалметалл
Подстолье чугунное Марко КР
Подстолье чугунное 1034 барное
Подстолье чугунное Равин 500
Подстолье металлическое 1291EM
Подстолье ER 3119
Подстолье ER 3069
Подстолье чугунное 3014
Тумба в стиле Лофт Кобе
Шкаф Кобе, 1 секция
Шкаф Кобе, 2 секции
Комод в стиле лофт Пабло
Комод высокий в стиле лофт Пабло
Тумбочка в стиле лофт Пабло
Тумба Ирвингтон из состаренного дуба для двойного умывальника
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден