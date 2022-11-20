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Тумба под телевизор Кобе, 120 см - фото 1

Тумба под телевизор Кобе, 120 см

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалметалл

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