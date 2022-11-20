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Тумба под телевизор Рединг 141x60

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тумба под телевизор Рединг 141x60 – фактурный черный для эффектного интерьера. Тумба сразу впечатляет своим дизайном. Эффектная опора с золотыми наконечниками, раздвижная перфорированная дверь, магический черный. Такая модель избирательна – ей нужен стильный интерьер, в котором черный не будет выглядеть мрачно, а сопутствующая мебель сможет гармонировать.

Тумба прямоугольной формы. Каркас разделен вертикальными перегородками на четыре блока. Правое отделение оснащено распашной дверью с мягкой системой закрытия. Вторая дверь передвижная. Она может закрывать центральное отделение или два боковых. Материал изготовления двери – металл, покрытый черной порошковой краской. В центре полка имеет длину 65 см. Она образует два яруса, где нижний высотой 21,5 см, а верхний – 10 см. На задней стенке каркаса есть отверстие для вывода проводов. Опора металлическая, имеет трубчатую структуру. Ножки диаметром 2 см попарно укреплены поперечными перекладинами. Размеры: длина – 136 см, глубина – 43 см, высота – 56 см. Вес – 35 кг.

Потребуется сборка.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина1410 мм
  • Вес35 кг
  • МатериалМДФ, дерево, сталь
  • Страна изготовленияИспания

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