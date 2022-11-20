Товар в корзине. Перейти
Тумба под телевизор Валенса белая - фото 1

Тумба под телевизор Валенса белая

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумба под телевизор Валенса
Тумба под телевизор Валенса
Следующий Журнальный стол Валенса I
Тумба под телевизор Валенса

Характеристики товара

Описание

Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина1920 мм
  • Материалдерево
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияПортугалия

Похожие товары

Настоящее фото товара Консоль Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от180 990
Оптовая цена
13

Консоль Валенса

Столик ВаленсаНастоящее фото товара Столик Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от135 990
Оптовая цена
7

Столик Валенса

Витрина ВаленсаНастоящее фото товара Витрина Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от287 990
Оптовая цена
5

Витрина Валенса

Сервант ВаленсаНастоящее фото товара Сервант Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от228 990
Оптовая цена
7

Сервант Валенса

Настоящее фото товара Консоль Валенса II, произведённого компанией ChiedoCover
от197 990
Оптовая цена
8

Консоль Валенса II

Настоящее фото товара Тумба под телевизор Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от205 990
Оптовая цена
7

Тумба под телевизор Валенса

Обеденный стол Валенса Настоящее фото товара Обеденный стол Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от263 990
Оптовая цена
13

Обеденный стол Валенса

Настоящее фото товара Обеденный стол Валенса II, произведённого компанией ChiedoCover
от270 990
Оптовая цена
11

Обеденный стол Валенса II

Настоящее фото товара Журнальный стол Валенса I, произведённого компанией ChiedoCover
от156 990
Оптовая цена
7

Журнальный стол Валенса I

Барный шкаф Валенса Настоящее фото товара Барный шкаф Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от367 990
Оптовая цена
11

Барный шкаф Валенса

С этим товаром покупают
Тумба под ТВ ЛофтНастоящее фото товара Тумба под ТВ Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 000
13

Тумба под ТВ Лофт

Тумба под телевизор ФирзенНастоящее фото товара Тумба под телевизор Фирзен, произведённого компанией ChiedoCover
от284 990
Оптовая цена
6

Тумба под телевизор Фирзен

Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cmНастоящее фото товара Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от93 990
Оптовая цена
10

Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cm

Тумба под телевизор Рединг 141x60Настоящее фото товара Тумба под телевизор Рединг 141x60, произведённого компанией ChiedoCover
от95 990
Оптовая цена
15

Тумба под телевизор Рединг 141x60

Тумба ТВ Рошель, палисандрНастоящее фото товара Тумба ТВ Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от59 800
Оптовая цена
7

Тумба ТВ Рошель, палисандр

Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cmНастоящее фото товара Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990
Оптовая цена
11

Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cm

Настоящее фото товара Тумба под ТВ Пул, произведённого компанией ChiedoCover
183 990
Оптовая цена
9

Тумба под ТВ Пул

Другие товары из разделамебель для гостиной
Журнальный стол Валенса IIНастоящее фото товара Журнальный стол Валенса II, произведённого компанией ChiedoCover
от145 990
Оптовая цена
9

Журнальный стол Валенса II

Барный шкаф Валенса Настоящее фото товара Барный шкаф Валенса , произведённого компанией ChiedoCover
от367 990
Оптовая цена
11

Барный шкаф Валенса

Витрина ВаленсаНастоящее фото товара Витрина Валенса, произведённого компанией ChiedoCover
от287 990
Оптовая цена
5

Витрина Валенса

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден