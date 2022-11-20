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Тумба под телевизор Woo - фото 1

Тумба под телевизор Woo

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес48 кг
  • МатериалМДФ, шпон

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