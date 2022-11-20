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Тумба под телевизор Йонкерс из древесины дуба 200 x 55 cm - фото 1Тумба под телевизор Йонкерс из древесины дуба 200 x 55 cm - фото 2Тумба под телевизор Йонкерс из древесины дуба 200 x 55 cm - фото 3Тумба под телевизор Йонкерс из древесины дуба 200 x 55 cm - фото 4Тумба под телевизор Йонкерс из древесины дуба 200 x 55 cm - фото 5

Тумба под телевизор Йонкерс из древесины дуба 200 x 55 cm

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тумба под телевизор Йонкерс из древесины дуба 200 x 55 cm – необычная фактура и максимум места для порядка в доме. Тумба под телевизор Йонкерс моментально убеждает в том, что создана для теплых домашних интерьеров с преобладанием деревянной мебели. Особенность этой модели в том, что она имеет фактурные фасады, которые меняют расположение древесного рисунка. Такой дизайнерский прием превращает прямоугольную конструкцию в эффектный предмет интерьера со «своим лицом».

Тумба состоит из каркаса, двух раздвижных дверей, опоры. Она полностью сделана из древесины со специальным покрытием для защиты от негативных воздействий при эксплуатации. Каркас выполнен из МДФ цвета дуба. Он поделен на две секции шириной по 96 см каждая. Секции закрываются раздвижными дверями. Двери выполнены из шпона дуба, имеют дугообразную фактуру. Опора из дуба поддерживает изделие по всему периметру. Она оснащена четырьмя ножками с диаметром 3 см. Их высота – 25 см. У каждой ножки есть пластиковый наконечник для регулировки высоты.

Максимально допустимая нагрузка на изделие – 60 кг. Размеры: длина – 200 см, глубина – 35 см, высота – 57 см. Потребуется сборка.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота570 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина2000 мм
  • Материалдуб, сталь, ДСП, массив, шпон

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки104 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки71.50 кг

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