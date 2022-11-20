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Тумба под ТВ Моника - фото 1Тумба под ТВ Моника - фото 2

Тумба под ТВ Моника

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина1690 мм
  • Глубина500 мм
  • МатериалМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки73.50 кг
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