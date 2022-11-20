Товар в корзине. Перейти
Тумба под ТВ Пул - фото 1

Тумба под ТВ Пул

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шкаф Шеффилд
Шкаф Шеффилд
Следующий Настенная полка Соты
Шкаф Шеффилд

Характеристики товара

Описание

Эта тумба создана для современных, динамичных людей, для тех, кто хочет жить в ногу со временем и даже немного его опережать. Лакированный МДФ, хромированная сталь, двухъярусная конструкция — все это признаки мебели технологичной, место которой однозначно определено в ультрасовременных интерьерах. Тумба конструкционно состоит из трех элементов — рамочной панели, каркаса с ящиками и опоры. Верхняя панель выполнена из хромированной стали. Она соединена с центральной частью металлической подпоркой, которая разделяет ее на две половины. Каркас и ящики сделаны из МДФ серого цвета с лаковым покрытием (поверхность глянцевая). Ящики выдвижные, оснащены прочными металлическими направляющими и доводчиками на открывание и закрывание. Установлена вся конструкция на прямоугольную опору, которая, благодаря своей большой площади, обеспечивает хорошую устойчивость и надежность при эксплуатации.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина2000 мм
  • Вес83 кг
  • Материалдерево, сталь
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Настоящее фото товара Парта с полочкой, углом наклона и экраном К2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
11

Парта с полочкой, углом наклона и экраном К2

Настоящее фото товара Журнальный столик Шери, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
10

Журнальный столик Шери

Настоящее фото товара Стол Виган, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
10

Стол Виган, 70х70

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркасНастоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
59 400
Оптовая цена
13

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

В наличии 15 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден