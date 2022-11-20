Характеристики товара
Описание
Эта тумба создана для современных, динамичных людей, для тех, кто хочет жить в ногу со временем и даже немного его опережать. Лакированный МДФ, хромированная сталь, двухъярусная конструкция — все это признаки мебели технологичной, место которой однозначно определено в ультрасовременных интерьерах. Тумба конструкционно состоит из трех элементов — рамочной панели, каркаса с ящиками и опоры. Верхняя панель выполнена из хромированной стали. Она соединена с центральной частью металлической подпоркой, которая разделяет ее на две половины. Каркас и ящики сделаны из МДФ серого цвета с лаковым покрытием (поверхность глянцевая). Ящики выдвижные, оснащены прочными металлическими направляющими и доводчиками на открывание и закрывание. Установлена вся конструкция на прямоугольную опору, которая, благодаря своей большой площади, обеспечивает хорошую устойчивость и надежность при эксплуатации.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина400 мм
- Длина2000 мм
- Вес83 кг
- Материалдерево, сталь