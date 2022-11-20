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Тумба под ТВ Пул, серая - фото 1

Тумба под ТВ Пул, серая

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Тумба под ТВ Пул

Характеристики товара

Описание

Эта тумба создана для современных, динамичных людей, для тех, кто хочет жить в ногу со временем и даже немного его опережать. Лакированный МДФ, хромированная сталь, двухъярусная конструкция — все это признаки мебели технологичной, место которой однозначно определено в ультрасовременных интерьерах. Тумба конструкционно состоит из трех элементов — рамочной панели, каркаса с ящиками и опоры. Верхняя панель выполнена из хромированной стали. Она соединена с центральной частью металлической подпоркой, которая разделяет ее на две половины. Каркас и ящики сделаны из МДФ серого цвета с лаковым покрытием (поверхность глянцевая). Ящики выдвижные, оснащены прочными металлическими направляющими и доводчиками на открывание и закрывание. Установлена вся конструкция на прямоугольную опору, которая, благодаря своей большой площади, обеспечивает хорошую устойчивость и надежность при эксплуатации.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина2000 мм
  • Вес83 кг
  • Материалдерево, сталь

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