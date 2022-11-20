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Тумба прикроватная Анна, серый - фото 1Тумба прикроватная Анна, серый - фото 2Тумба прикроватная Анна, серый - фото 3

Тумба прикроватная Анна, серый

14 оценок
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Комод Анна 5 ящиков, бежевый
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Комод Анна 5 ящиков, бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасакрасное дерево
  • Страна изготовленияИндонезия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки17.80 кг

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