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Тумба прикроватная Джоселин - фото 1

Тумба прикроватная Джоселин

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота660 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина390 мм
  • Материалмассив
  • Материал каркасамассив дерева
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки11 кг

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