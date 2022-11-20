Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота660 мм
- Ширина660 мм
- Глубина390 мм
- Материалмассив
- Материал каркасамассив дерева
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки11 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Вертекс 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул КАБРИОЛЬ 15
Стул Виота 223, Stone
Стул Амэндо