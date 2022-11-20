Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота560 мм
- Ширина410 мм
- Глубина480 мм
- Материалметалл, МДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки20.50 кг
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