Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Материалметалл, дерево
Стол сервировочный Поло
Подкатной столик Фаворит
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый
Стол Isola, многофункциональный, коричневый/ черный
Стол Shuttle, многофункциональный, свтелое дерево/ белый
Стол Isola, многофункциональный, светлое дерево/ белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден