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Тумба Рефлект - фото 1

Тумба Рефлект

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Материалметалл, дерево
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