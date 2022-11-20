Характеристики товара
Описание
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина450 мм
- Длина400 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый, серый
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Стол обеденный Кунгур
Стол круглый Eames Novo 600x600
Столик Bruk белый
Стол журнальный BeautyStyle
Комплект мебели Спринг, 4 стула
Комплект мебели Спринг, коричневый, 4 стула, столешница круглая
Стол садовый Вурфель, черный