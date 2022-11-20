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Тумба с дверью Гилберт, клён - фото 1

Тумба с дверью Гилберт, клён

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена изделия может измениться при выборе обивки.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина400 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

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