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Тумба с дверью Гилберт, вяз - фото 1

Тумба с дверью Гилберт, вяз

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Тумба с дверью Гилберт, венге

Характеристики товара

Описание

Цена изделия может измениться при выборе обивки.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина400 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветсерый

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