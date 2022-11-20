Товар в корзине. Перейти
Тумба с дверью Пеория, клён - фото 1

Тумба с дверью Пеория, клён

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумба с дверью Пеория, акация
Тумба с дверью Пеория, акация
Следующий Тумба с дверью Гилберт, венге
Тумба с дверью Пеория, акация

Характеристики товара

Описание

Цена изделия может измениться при выборе обивки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина400 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

Похожие товары

Тумба Лотос 4/1Настоящее фото товара Тумба Лотос 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
80 690
Оптовая цена
14

Тумба Лотос 4/1

Тумба Империя 4/1Настоящее фото товара Тумба Империя 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
82 590
Оптовая цена
13

Тумба Империя 4/1

Настоящее фото товара Тумба Империя 4/2, произведённого компанией ChiedoCover
80 890
Оптовая цена
14

Тумба Империя 4/2

Настоящее фото товара Тумба Империя 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
82 590
Оптовая цена
11

Тумба Империя 5/1

Настоящее фото товара Тумба Империя 5, произведённого компанией ChiedoCover
80 890
Оптовая цена
11

Тумба Империя 5

Тумба Шевалье 2Настоящее фото товара Тумба Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена
14

Тумба Шевалье 2

Настоящее фото товара Тумба Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
54 090
Оптовая цена
7

Тумба Шевалье 3

Тумба Лотос 2/1Настоящее фото товара Тумба Лотос 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена
13

Тумба Лотос 2/1

Тумба Лотос 3Настоящее фото товара Тумба Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена
11

Тумба Лотос 3

Тумба Классика 2/1Настоящее фото товара Тумба Классика 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
53 690
Оптовая цена
9

Тумба Классика 2/1

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Журнальный стол Diana, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
12

Журнальный стол Diana, дуб

Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминийНастоящее фото товара Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
16 350
Оптовая цена
15

Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминий

В наличии 168 шт.
Стол Лофт, Бетон Портленд/ ЧерныйНастоящее фото товара Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 000
Оптовая цена
10

Стол Лофт, Бетон Портленд/ Черный

В наличии 4 шт.
Стол обеденный Ланс, белый мрамор, большойНастоящее фото товара Стол обеденный Ланс, белый мрамор, большой, произведённого компанией ChiedoCover
112 090
Оптовая цена

Стол обеденный Ланс, белый мрамор, большой

Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, коричневый, 2 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
15

Комплект мебели Энфилд, коричневый, 2 стула, круглая столешница

В наличии 100 шт.
Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brownНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown, произведённого компанией ChiedoCover
97 890
Оптовая цена
15

Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown

В наличии 100 шт.
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
42 49024
55 190 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделаприкроватные тумбы
Настоящее фото товара Тумба с дверью Гилберт, вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
10

Тумба с дверью Гилберт, вяз

Настоящее фото товара Тумба с дверью Гилберт, акация, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
5

Тумба с дверью Гилберт, акация

Настоящее фото товара Тумба с дверью Гилберт, клён, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
8

Тумба с дверью Гилберт, клён

Настоящее фото товара Тумба прикроватная Намюр Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
13

Тумба прикроватная Намюр Лофт

Настоящее фото товара Тумба с полкой и бортиком, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
15

Тумба с полкой и бортиком, венге

Настоящее фото товара Тумба с полкой и бортиком, вяз, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
13

Тумба с полкой и бортиком, вяз

Настоящее фото товара Тумба с полкой и бортиком, акация, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
14

Тумба с полкой и бортиком, акация

Тумба ЭйролиНастоящее фото товара Тумба Эйроли, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
5

Тумба Эйроли

Тумба прикроватная ЛофтНастоящее фото товара Тумба прикроватная Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 500
9

Тумба прикроватная Лофт