Характеристики товара
Описание
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина450 мм
- Длина400 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый, серый
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Тумба с дверью Пеория, венге
Тумба с дверью Пеория, вяз
Тумба с дверью Пеория, акация
Тумба с дверью Пеория, клён
Тумба с дверью Гилберт, венге
Тумба с дверью Гилберт, вяз
Тумба с дверью Гилберт, акация
Тумба с дверью Гилберт, клён
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