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Тумба с нишей и ящиком Тербон, клён - фото 1

Тумба с нишей и ящиком Тербон, клён

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена изделия может измениться при выборе обивки.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина400 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

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