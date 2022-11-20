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Тумба с полкой и бортиком, вяз - фото 1

Тумба с полкой и бортиком, вяз

13 оценок
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Тумба с полкой и бортиком, венге

Характеристики товара

Описание

Цена изделия может измениться при выборе обивки.

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Основные характеристики

  • Материалметалл, ЛДСП
  • Цветсерый

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