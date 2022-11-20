Характеристики товара
Описание
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Основные характеристики
- Материалметалл, ЛДСП
- Цветсерый
Цена изделия может измениться при выборе обивки.
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Стол Лидер 10, 1800x500
Стул Style DSW красный x4
Cтол Tulip style, белый, D1100
Стул с подлокотниками Саймон велюр темно-синий
Кресло Jean Spider, рогожка зеленый
Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас