Характеристики товара
Описание
Длина: 1040 мм
Высота: 860 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 36.5 кг
Материал: экокожа, мдф
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 1040 мм
Высота: 860 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 36.5 кг
Материал: экокожа, мдф
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Тумба Классика 3
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Блюдо прямоугольно 375 мм Royal White 4, 16
Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48
Блюдо прямоугольное 330 мм Royal White 6, 24
Стеллаж 50
Обувница Шевалье 6
Зеркало Шевалье 1/3
Зеркало Шевалье 2