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Тумба Шевалье 3 - фото 1

Тумба Шевалье 3

7 оценок
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Тумба Шевалье 2

Характеристики товара

Описание

Длина: 1040 мм

Высота: 860 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 36.5 кг

Материал: экокожа, мдф

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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