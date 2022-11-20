Характеристики товара
Описание
Тумба под телевизор «Муана» — это настоящая находка!
Она сочетает в себе простоту, стиль и функциональность!
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина1300 мм
- Глубина420 мм
- Страна изготовленияРоссия
Тумба под телевизор «Муана» — это настоящая находка!
Она сочетает в себе простоту, стиль и функциональность!
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