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Тумба ТВ Муана № 1

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тумба под телевизор «Муана» — это настоящая находка!
Она сочетает в себе простоту, стиль и функциональность!

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина420 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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