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Тумба Вэльн - фото 1Тумба Вэльн - фото 2

Тумба Вэльн

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота610 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина450 мм
  • Материалметалл, шпон
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