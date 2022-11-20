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Тумба Woodi

13 оценок
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Предыдущий товар в категории Стол Эллипс, белый
Стол Эллипс, белый
Следующий Комод Bauhaus
Стол Эллипс, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Ширина1590 мм
  • Глубина500 мм
  • МатериалМДФ, шпон

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