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Тумбочка контейнер винтажная, желтая - фото 1

Тумбочка контейнер винтажная, желтая

9 оценок
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Витрина Валенса
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Витрина Валенса

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина380 мм
  • Материалметалл
  • Цветжелтый

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