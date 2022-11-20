Характеристики товара
Описание
Длина: 400 мм
Высота: 645 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 15.5 кг
Материал: мдф, экокожа, бук
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 400 мм
Высота: 645 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 15.5 кг
Материал: мдф, экокожа, бук
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Стул Лофт-8
Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов
Сервировочная доска 11
Стеллаж 36
Сундук Лотос 3
Зеркало Парма 5/1
Зеркало Парма 6
Стул Кайзука белый
Стул Кайзука оранжевый