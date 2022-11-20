Товар в корзине. Перейти
Тумбочка Парма 1 - фото 1Тумбочка Парма 1 - фото 2

Тумбочка Парма 1

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумба Парма 6
Тумба Парма 6
Следующий Тумбочка Парма 2
Тумба Парма 6

Характеристики товара

Описание

Длина: 400 мм

Высота: 645 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 15.5 кг

Материал: мдф, экокожа, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Тумба Лотос 4/1Настоящее фото товара Тумба Лотос 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
80 690
Оптовая цена
14

Тумба Лотос 4/1

Тумба Империя 4/1Настоящее фото товара Тумба Империя 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
82 590
Оптовая цена
13

Тумба Империя 4/1

Настоящее фото товара Тумба Империя 4/2, произведённого компанией ChiedoCover
80 890
Оптовая цена
14

Тумба Империя 4/2

Настоящее фото товара Тумба Империя 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
82 590
Оптовая цена
11

Тумба Империя 5/1

Настоящее фото товара Тумба Империя 5, произведённого компанией ChiedoCover
80 890
Оптовая цена
11

Тумба Империя 5

Тумба Шевалье 2Настоящее фото товара Тумба Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена
14

Тумба Шевалье 2

Настоящее фото товара Тумба Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
54 090
Оптовая цена
7

Тумба Шевалье 3

Тумба Лотос 2/1Настоящее фото товара Тумба Лотос 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена
13

Тумба Лотос 2/1

Тумба Лотос 3Настоящее фото товара Тумба Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена
11

Тумба Лотос 3

Тумба Классика 2/1Настоящее фото товара Тумба Классика 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
53 690
Оптовая цена
9

Тумба Классика 2/1

С этим товаром покупают
Стул Лофт-8Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
6

Стул Лофт-8

Настоящее фото товара Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
8

Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов

Сервировочная доска 11 Настоящее фото товара Сервировочная доска 11 , произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
15

Сервировочная доска 11

Настоящее фото товара Стеллаж 36, произведённого компанией ChiedoCover
от135 990
12

Стеллаж 36

Настоящее фото товара Сундук Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена
14

Сундук Лотос 3

Настоящее фото товара Зеркало Парма 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
40 490
Оптовая цена
6

Зеркало Парма 5/1

Настоящее фото товара Зеркало Парма 6, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена
9

Зеркало Парма 6

Настоящее фото товара Стул Кайзука белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Кайзука белый

Настоящее фото товара Стул Кайзука оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
15

Стул Кайзука оранжевый

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден