Товар в корзине. Перейти
Тумбочка Парма 2 - фото 1

Тумбочка Парма 2

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумбочка Парма 1
Тумбочка Парма 1
Следующий Тумбочка Парма 3
Тумбочка Парма 1

Характеристики товара

Описание

Длина: 400 мм

Высота: 645 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 16.1 кг

Материал: мдф, экокожа, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Тумба Лотос 4/1Настоящее фото товара Тумба Лотос 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
80 690
Оптовая цена
14

Тумба Лотос 4/1

Тумба Империя 4/1Настоящее фото товара Тумба Империя 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
82 590
Оптовая цена
13

Тумба Империя 4/1

Настоящее фото товара Тумба Империя 4/2, произведённого компанией ChiedoCover
80 890
Оптовая цена
14

Тумба Империя 4/2

Настоящее фото товара Тумба Империя 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
82 590
Оптовая цена
11

Тумба Империя 5/1

Настоящее фото товара Тумба Империя 5, произведённого компанией ChiedoCover
80 890
Оптовая цена
11

Тумба Империя 5

Тумба Шевалье 2Настоящее фото товара Тумба Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена
14

Тумба Шевалье 2

Настоящее фото товара Тумба Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
54 090
Оптовая цена
7

Тумба Шевалье 3

Тумба Лотос 2/1Настоящее фото товара Тумба Лотос 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена
13

Тумба Лотос 2/1

Тумба Лотос 3Настоящее фото товара Тумба Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена
11

Тумба Лотос 3

Тумба Классика 2/1Настоящее фото товара Тумба Классика 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
53 690
Оптовая цена
9

Тумба Классика 2/1

С этим товаром покупают
Стул Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
8

Стул Лофт-11 НМ барный

Сервировочная доска 12 средняяНастоящее фото товара Сервировочная доска 12 средняя, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
11

Сервировочная доска 12 средняя

Сервировочная доска 13Настоящее фото товара Сервировочная доска 13, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
13

Сервировочная доска 13

Сервировочная доска 14 Настоящее фото товара Сервировочная доска 14 , произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
12

Сервировочная доска 14

Настоящее фото товара Металлический шкаф КД-1, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Металлический шкаф КД-1

Комод Шевалье 3Настоящее фото товара Комод Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
от43 790
Оптовая цена
14

Комод Шевалье 3

Комод Шевалье 4/1Настоящее фото товара Комод Шевалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена
9

Комод Шевалье 4/1

Настоящее фото товара Зеркало Парма 6/1, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена
10

Зеркало Парма 6/1

Зеркало ВеронаНастоящее фото товара Зеркало Верона, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена
6

Зеркало Верона

Стул Калгари мятныйНастоящее фото товара Стул Калгари мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
10

Стул Калгари мятный

Другие товары из разделамебель для прихожей
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден