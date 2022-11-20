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Тумбочка Парма 3 - фото 1Тумбочка Парма 3 - фото 2Тумбочка Парма 3 - фото 3

Тумбочка Парма 3

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 420 мм

Высота: 960 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 21.5 кг

Материал: мдф, экокожа, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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